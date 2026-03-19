La partita tra Juve Stabia e Spezia si svolge nella trentaduesima giornata della Serie B 20252026. La squadra campana cerca di consolidare la posizione in classifica per assicurarsi i playoff, mentre quella ligure punta a ottenere punti per uscire dalla zona retrocessione. L’incontro si gioca in questa fase del campionato, con le due formazioni che cercano di migliorare il loro rendimento.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I campani provano a mettere al sicuro i playoff, mentre i liguri cercano continuità per uscire dalla zona calda. Juve Stabia vs Spezia si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il pareggio ottenuto a Palermo, gli stabiesi si preparano ad affrontare questa sfida con maggiore grinta e determinazione. Nel recente periodo la squadra di Abate ha perso diversi punti per strada, cosa che rischia di mettere in pericolo l’obiettivo playoff, che invece va blindato. I liguri vogliono tornare in corsa per la salvezza, dato che al momento si trovano in piena zona retrocessione, al terz’ultimo posto con 30 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Spezia, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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