Juve Sassuolo Spalletti sabato sera può raggiungere un traguardo molto importante Di cosa si tratta

Sabato sera, durante la partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore può raggiungere un traguardo significativo. La sfida si svolge in quella data e coinvolge direttamente il mister, il quale ha la possibilità di ottenere un risultato importante. La partita si disputa in un contesto calcistico di grande attesa, con l’obiettivo di mettere in gioco questa opportunità.

Juve Sassuolo, mister Spalletti nel match di sabato sera può raggiungere un traguardo davvero molto importante. Ecco di cosa si tratta. La Juve si prepara alla sfida di sabato contro il Sassuolo con un obiettivo che va oltre i tre punti in palio. Secondo l’analisi di Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti è a un solo passo dalla vittoria numero 300 in Serie A. Un traguardo leggendario che lo renderebbe il quarto tecnico di sempre a riuscirci, unendosi a nomi che hanno fatto la storia del club come Giovanni Trapattoni (352 successi) e Massimiliano Allegri (319), oltre a Nereo Rocco (302). ULTIMISSIME JUVE LIVE In una carriera trentennale che lo ha visto protagonista sulle panchine di Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter e Napoli, lo stratega bianconero ha collezionato finora 299 successi in 579 gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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