Il Judo Kodokan Empoli ha concluso un fine settimana ricco di risultati a Piombino, dove atleti della squadra hanno conquistato diverse medaglie. I partecipanti provenivano da varie categorie e hanno affrontato le competizioni con determinazione. La squadra si è presentata con un numero considerevole di praticanti, ottenendo successi in più incontri. La manifestazione ha visto coinvolte diverse forze del judo locale, con performance di rilievo da parte dei praticanti empolesi.

E’ stato un week-end da incorniciare per il Judo Kodokan Empoli, tornato da Piombino con numerose medaglie. Partiamo dai cinque atleti che hanno conquistato il pass per la fase finale della Coppa Italia. Lorenzo e Francesco Tosi e Giorgi Kutivadze hanno infatti vinto l’oro, mentre i compagni di squadra Guglielmo Lippi e Mattia Guidi si sono aggiudicati rispettivamente l’argento e il bronzo. Inoltre, grazie al proprio piazzamento nel ranking nazionale, parteciperanno alla fase finale anche Gherardo Lippi e Giulio Manenti. Per quanto riguarda il Campionato Regionale Cinture Colorate, competizione dedicata agli atleti meno esperti di tutte le fasce di età, vanno registrati la vittoria di Niccolò Bacciarelli e il bronzo di Andrea Saracini, mentre Jacopo Loria si è fermato ai piedi del podio dopo una buona prestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Judo Kodokan Empoli. Un successo dopo l’altro

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