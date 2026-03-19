Joe Lovano, celebre sassofonista, apre oggi il Festival di Bergamo, dove ricopre il ruolo di direttore artistico. In un'intervista ha dichiarato che Coltrane ha aperto la porta all’infinito nel mondo del jazz, considerandolo un santuario di suoni e anime. Lovano ha inoltre spiegato di aver invitato artisti che tracciano la loro strada seguendo le orme di Davis e di Coltrane, autori di capolavori come “A Love Supreme”.

Joe Lovano non spiega il jazz, lo racconta come se stesse sfogliando l’album di famiglia. «Davis e Coltrane hanno indicato la via a tutti noi. Prima di loro Parker e Gillespie avevano fatto lo stesso, ma nelle orecchie conservavano il ricordo di Armstrong e Duke Ellington.». Un albero genealogico che il gigante buono del sax tenore - orgoglioso delle sue radici ben piantate a Cleveland (Ohio), ma che arrivano a toccare la Sicilia - potrebbe descrivere all’infinito, ramo per ramo. «Attraversare questa storia è come vivere in una immensa biblioteca di suoni e anime dove lasciarsi influenzare dai più grandi e scoprire che avevano imparato qualcosa da chi è venuto prima». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Joe Lovano: «Coltrane ha aperto la porta all’infinito in quel santuario di suoni e anime che è il jazz»

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