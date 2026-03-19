Joe Kent, ex direttore del National Counterterrorism Center, si è dimesso in un momento di tensione dopo che il Federal Bureau of Investigation ha avviato un’indagine formale nei suoi confronti. L’indagine riguarda presunte questioni legate all’Iran, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La notizia ha suscitato molta attenzione, ma non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni delle dimissioni.

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha avviato un'indagine formale nei confronti di Joe Kent, ex direttore del National Counterterrorism Center. L'ipotesi di reato riguarda una possibile diffusione di informazioni classificate, in un fascicolo aperto già prima delle dimissioni rassegnate dal funzionario all'inizio di questa settimana. L'uscita di scena di Kent matura in un clima di profonda tensione con il presidente Donald Trump, originata da divergenze strategiche sulla gestione del conflitto con l' Iran. Fonti vicine al dossier confermano che l'attività investigativa era già in corso nel momento in cui Kent ha ufficializzato il proprio disimpegno, motivato dal disaccordo con la linea politica della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Joe Kent si dimette per l'Iran? Indagato dall'Fbi: una accusa clamorosa

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