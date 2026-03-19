Joe Kent, ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo, si è dimesso martedì scorso. Dopo le sue dimissioni, è stato avviato un fascicolo di indagine penale dall’Fbi, che riguarda la possibile divulgazione di informazioni classificate. L’indagine era già aperta prima delle sue dimissioni e coinvolge questioni legate alla gestione di dati riservati.

Joe Kent, ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo, che si è dimesso martedì, è oggetto di un’indagine penale per potenziale divulgazione di informazioni classificate, in un fascicolo aperto già prima delle dimissioni rassegnate dal funzionario all’inizio di questa settimana. L’amministrazione ha reagito con durezza, etichettando l’ex direttore come una figura “sleale e inaffidabile”. Secondo diversi analisti, l’offensiva verbale e l’avvio delle procedure legali potrebbero configurarsi come un tentativo di screditare Kent a seguito della sua rottura pubblica con l’esecutivo. Le dimissioni di Joe Kent da direttore del National Counterterrorism Center rappresentano molto più di un gesto individuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Joe Kent è sotto indagine dall’Fbi (si è dimesso martedì)

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