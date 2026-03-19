Il Fai ha annunciato la scoperta della dimora dove fu recuperato il manoscritto di Tacito a Jesi. Dopo anni di chiusura e di vicende familiari complesse, le porte di Palazzo Baldeschi Balleani sono state riaperte. La dimora, che rappresenta un importante patrimonio storico, è stata finalmente resa accessibile al pubblico. La notizia è stata comunicata oggi, segnando un momento di riappropriazione culturale per la città.

Jesi (Ancona), 19 marzo 2026 – Le porte di Palazzo Baldeschi Balleani, serrate per anni e rimaste a lungo prigioniere di difficili e intricate vicende familiari, tornano finalmente a girare sui cardini. È questo forse il ‘colpo di scena’ più atteso delle giornate Fai di Primavera, in programma sabato e domenica prossimi e che trasformeranno la Vallesina in un museo a cielo aperto pronto ad accogliere migliaia di visitatori. L'apertura della residenza nobiliare di piazza Federico II, quella dov’è nato lo ‘stupor mundi’ non è soltanto un evento culturale, ma la restituzione alla città di uno scrigno di tesori rimasto inaccessibile per troppo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, il Fai svela la dimora dove fu salvato il manoscritto di Tacito

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