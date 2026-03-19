Jannik Sinner si prepara all’esordio nel Masters 1000 di Miami, torneo che potrebbe rappresentare un’occasione importante per completare il “Sunshine Double” dopo aver vinto Indian Wells contro Daniil Medvedev. L’altoatesino ha dichiarato che il torneo di Miami ricorda quello di Indian Wells, ma le condizioni di gioco saranno da valutare attentamente prima di scendere in campo.

Jannik Sinner affila le armi in vista dell’esordio nel Masters 1000 di Miami. Il torneo della Florida potrebbe dare la grande chance all’altoatesino di completare il cosiddetto “Sunshine Double” dopo il successo di Indian Wells in finale contro Daniil Medvedev. Il numero 2 del mondo sbarca all’Hard Rock Stadium con la chiara intenzione di proseguire il trend intrapreso in California. All’esordio se la dovrà vedere contro il vincente del match tra Damir Dzumhur e il qualificato Ignacio Buse. “ Sono contento di essere qui, è un torneo molto simile a Indian Wells che mi è mancato molto l’anno scorso. Le condizioni sono difficili da valutare, mi sono potuto allenare per 45 minuti giusto per muoverci ma il tempo non è bellissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner verso l’esordio a Miami: “Torneo simile ad Indian Wells, ma le condizioni saranno da valutare”

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A pochi passi dal circuito di Miami, Jannik Sinner è tornato a parlare di Kimi Antonelli, lanciando anche un messaggio alla Ferrari "Quello che sta facendo Kimi è incredibile. È un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. x.com

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