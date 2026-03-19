Jannik Sinner partecipa all’ATP Miami 2026, un torneo che considera importante per la sua carriera. Dopo aver vinto recentemente a Indian Wells, il tennista italiano si prepara per la seconda tappa del Sunshine Double. Alla vigilia dell’evento, Sinner ha dichiarato di voler continuare a spingere e di essere determinato a ottenere buoni risultati.

Jannik Sinner, fresco vincitore di Indian Wells, ha parlato alla vigilia del Miami Open presented by Itaù, seconda e ultima tappa del Sunshine Double. “È un momento buono per me. Cerchiamo di dare il massimo e di continuare a spingere. Ancora non ho avuto tanto tempo per adattarmi a causa della pioggia, ma sono contento di essere di nuovo a Miami. Questo è sempre stato un torneo importante per me, mi è mancato l’anno scorso. Questi tornei sul cemento sono importanti per me, anche perché sono all’inizio della stagione. Sono anche gli ultimi prima della terra battuta, dove non sai mai come andranno le cose” ha detto Sinner. Sulla vittoria a Indian Wells: “ Volevo dimostrare a me stesso che potevo arrivare lontano “, ha aggiunto il numero due del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jannik Sinner all’Atp Miami 2026: “Torneo importante per me, continuiamo a spingere”

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