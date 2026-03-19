Jakub Jankto | Devis Mangia provò a toccare un calciatore in albergo ad Ascoli Bisogna fermarlo

Jakub Jankto ha dichiarato che Devis Mangia avrebbe tentato di toccare un calciatore in un albergo ad Ascoli. La sua testimonianza riporta alla luce un episodio legato a presunte molestie sessuali da parte dell’allenatore nei confronti di alcuni giocatori. La vicenda sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio e ha portato alla ribalta questa questione.

Jakub Jankto riaccende i riflettori sulla vicenda delle presunte molestie sessuali da parte di Devis Mangia ad alcuni calciatori. L'ex giocatore racconta quanto accadde ad Ascoli nel 2016: "Bisogna fermarlo, l'ha fatto anche a Malta e in Romania". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Coppia morta in tenda ad Ascoli, disposta autopsia. Il testimone: “Non capisco perché dormivano là”Disposta l’autopsia sui corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, incinta all'ottavo mese, ed Evandro Maravalli, 29, trovati morti in una tenda... Jankto incontenibile su TikTok: “Nicola è un co**ione, volevo ammazzare Ranieri”. Poi sfotte CassanoJankto non ha risparmiato nessuno sul suo nuovo profilo social in cui risponde a ruota libera alle domande dei tifosi: "Cassano dimenticava di andare... Una selezione di notizie su Jakub Jankto Ex Cagliari, Jankto: «Non auguro nulla di male a nessuno, a parte…»Jacub Jankto, ex giocatore del Cagliari, torna a parlare del tecnico Davide Nicola. Le dichiarazioni Il nome di Jakub Jankto è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime ore. L’ex giocatore del Ca ... cagliarinews24.com L’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, non usa mezzi termini nel descrivere il rapporto costruito dall’ex tecnico Eusebio Di FrancescoL’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, non usa mezzi termini nel descrivere il rapporto costruito dall’ex tecnico Eusebio Di Francesco Con un video pubblicato sul proprio profilo personale ... calcionews24.com