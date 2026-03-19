Ivana Trump ha venduto la sua casa di New York per 14 milioni di dollari. La proprietà si trova nell’Upper East Side, un quartiere noto per le sue facciate in pietra calcarea e l’eleganza senza tempo. La transazione è stata completata di recente, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulla data esatta o sul nuovo proprietario. La casa rappresenta un esempio di residenza di lusso nella zona.

Camminando lungo le strade eleganti dell’Upper East Side, il salotto buono di Manhattan, è impossibile non lasciarsi conquistare dalle imponenti facciate in pietra calcarea, custodi di storie affascinanti e segreti inconfessabili. Un edificio in particolar modo ha sempre catalizzato l’attenzione dei passanti, eretto originariamente nel lontano 1899, un palazzo di sei piani perfettamente incastonato tra la lussuosa Fifth Avenue e Madison Avenue. A lungo, per decenni, è stato il rifugio dorato di Ivana Trump. La casa di Ivana Trump è stata venduta. La (sontuosissima) casa di Ivana Trump ha da poco accolto un nuovo acquirente, mettendo la parola fine a un capitolo doloroso apertosi nel luglio 2022 con la scomparsa dell’imprenditrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ivana Trump, venduta la casa di New York per 14 milioni di dollari

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