Pablo Suarez, 37 anni, originario del Venezuela, è diventato il nuovo manager di Italposa, ruolo che ricopre per la prima volta. Dopo aver trascorso la scorsa stagione come assistente a Forlì, quest’anno ha preso in mano le redini della squadra. Suarez si è detto entusiasta dell’incarico e determinato a portare avanti il progetto.

Trentasette anni, origini venezuelane, e Italia nel cuore dal 2017: Pablo Suarez la scorsa stagione l’ha trascorsa a Forlì come coach accanto a Donny Hale; quest’anno invece è da solo: manager per la prima volta, a tutti gli effetti. E non nasconde l’entusiasmo. Suarez, è la sua prima volta da capo allenatore: come ci si sente? "Benissimo. Qualche esperienza come manager ce l’ho alle spalle, avendola fatta per qualche giornata a Pianoro, ma qui a Forlì è un’altra cosa. Sono davvero entusiasta: ho ritrovato una bellissima squadra e, devo essere onesto, le aspettative sono alte". La scorsa stagione era accanto ad Hale: cosa ha imparato? "Tanto. Abbiamo lavorato bene insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italposa, Pablo Suarez prende il timone: "Entusiasta dell’incarico. E vogliamo vincere"

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