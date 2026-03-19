Italia missione playoff ancora viva | la Danimarca travolta e il Mondiale di curling si riapre

L’Italia femminile del curling ha ottenuto una vittoria importante contro la Danimarca con il punteggio di 8-1 durante i Mondiali di Calgary. La partita è stata decisiva per la qualificazione alla fase finale del torneo. La squadra italiana ha mostrato una prestazione convincente, mantenendo il controllo del gioco dall’inizio alla fine. La gara si è conclusa con un risultato netto in favore dell’Italia.

L’Italia femminile del curling rilancia con forza le proprie ambizioni ai Mondiali di Carlgary, imponendosi nettamente sulla Danimarca per 8-1 in uno scontro diretto pesantissimo per la corsa alla fase finale. La squadra formata da Stefania Costantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha archiviato la pratica già al termine del sesto end conquistando la quarta vittoria in nove partite e riportandosi pienamente in corsa. In classifica le azzurre sono ora ottave, a un solo successo di distanza da Cina e Turchia, che occupano la zona utile per i playoff. La sfida è stata gestita con grande intelligenza tattica sin dalle prime mani. 🔗 Leggi su Sportface.it

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