italia e altri 5 paesi disponibili a piano per sbloccare hormuz

Italia e altri cinque Paesi hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. In una dichiarazione ufficiale, si sono detti pronti a contribuire agli sforzi necessari e hanno espresso apprezzamento per l’impegno delle nazioni coinvolte nelle attività di pianificazione preparatoria. La questione riguarda la sicurezza delle rotte marittime nella regione.

.”Condanniamo con la massima fermezza – si legge nella dichiarazione – i recenti attacchi dell’Iran contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, tra cui impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per l’escalation del conflitto. Chiediamo all’Iran di cessare immediatamente le minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale, e di conformarsi alla Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Gli effetti delle azioni dell’Iran si faranno sentire in tutto il mondo, soprattutto sulle persone più vulnerabili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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