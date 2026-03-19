Italgronda | vittoria per forza e poi sperare

La stagione del calcio a cinque sta entrando nella sua fase più intensa e decisiva. La squadra Italgronda ha ottenuto una vittoria importante, confermando la sua forza sul campo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole e il team si prepara ora alle prossime sfide. I giocatori hanno dimostrato determinazione e compattezza, mentre gli avversari hanno cercato di opporsi con impegno.

Anche la stagione del calcio a cinque sta entrando nella propria fase-clou. Partiamo intanto dalla Montebianco Prato C5, con il palcoscenico che stavolta è per i giovani dell’U19: con il 15-4 inflitto all’Atlante Grosseto lo scorso 15 marzo, il gruppo ha vinto il girone H del campionato di categoria con un turno d’anticipo, rendendo così ininfluente il risultato dell’ultimo match che si terrà domenica prossima in trasferta contro il Torrita. La prima squadra di Luca Pullerà sta invece proseguendo gli allenamenti, con l’obiettivo di mantenere una condizione di forma ottimale per quando (tra non molto) arriverà il momento di fare sul serio. Il gruppo riposerà anche il prossimo fine settimana, per tornare a giocare il prossimo 28 marzo a Perugia contro il Grifoni nell’ultimo turno della "regular season" del campionato di Serie A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italgronda: vittoria per forza e poi sperare Articoli correlati LIVE Perugia-Verona 2-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vogliono il tie-break per sperare nella vittoria, 14-1310-12 Giannelli insiste su Ben Tara e ha ragione, altro mani fuori per il 10 di Perugia. Uganda, Museveni: "Vittoria a elezioni buon assaggio di nostra forza"Il presidente Yoweri Museveni ha detto alla nazione che la sua schiacciante vittoria alle elezioni in Uganda ha dimostrato il predominio del suo... Aggiornamenti e notizie su Italgronda vittoria per forza e poi... Argomenti discussi: Italgronda Futsal Prato, la vittoria a Bagnolo mantiene vive le speranze; Italgronda Futsal Prato, vietato sbagliare contro il Bagnolo. Italgronda: vittoria per forza e poi sperareAnche la stagione del calcio a cinque sta entrando nella propria fase-clou. Partiamo intanto dalla Montebianco ... lanazione.it