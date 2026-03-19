Israele il missile dell’Iran abbattuto in extremis

Un missile lanciato dall'Iran si dirige verso Israele, mentre l’Iron Dome, il sistema di difesa, sembra non riuscire a bloccarlo. Un video diffuso mostra le fasi che precedono un possibile impatto. La situazione resta tesa, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali danni o vittime.

(Adnkronos) – Un missile lanciato dall'Iran sta per colpire in Israele. L'Iron Dome non sembra arginare l'attacco e un video mostra i momenti che precedono un impatto sempre più probabile. Il sistema difensivo, però, si attiva al fotofinish: il missile viene intercettato e abbattuto quando sta per colpire. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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