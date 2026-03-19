Israele ha riaperto oggi il varco di Rafah, che collega il sud della Striscia di Gaza all’Egitto, per la prima volta dal 28 febbraio. La riapertura segna una decisione che permette il transito attraverso il punto di passaggio, coinvolgendo le autorità israeliane, egiziane e le parti interessate nella regione. La chiusura del varco era stata presa in precedenza e ora si registra questa apertura temporanea.

Il varco di Rafah, che consente il passaggio tra il sud della Striscia di Gaza e l’ Egitto, è stato oggi riaperto per la prima volta dal 28 febbraio. Al termine dello scorso mese, infatti, Israele aveva deciso di bloccarlo «per motivi di sicurezza», in concomitanza con i primi bombardamenti compiuti insieme agli Stati Uniti contro l’ Iran. Secondo i proclami del governo israeliano, le autorità avrebbero dovuto rimettere in funzione l’accesso già ieri, ma alla fine hanno fatto slittare tutto di un giorno. Il varco di Rafah riapre, ma con forti limitazioni da parte di Egitto e Israele. A dare la notizia è stato Al-Qahera News, un sito di informazione che fa riferimento al governo egiziano, e che ha confermato la riapertura in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha riaperto il varco di Rafah per la prima volta dall’inizio del conflitto in Iran

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