Iran Trump | Non impiegherò truppe di terra

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non voler schierare truppe di terra in Iran durante un discorso nello Studio Ovale, in occasione di un incontro con la premier giapponese. La dichiarazione è stata pronunciata pubblicamente e riguarda l’approccio militare statunitense nella regione. Nessun altro dettaglio o precisazione è stato fornito in quella occasione.

“Non impiegherò truppe” di terra in Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale durante l’incontro con la premier giapponese, Sanae Takaichi. “Se anche lo facessi, non ve lo direi“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca rivolgendosi al reporter che gliene ha chiesto conto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: "Non impiegherò truppe di terra" Articoli correlati Trump non invierà truppe di terra statunitensi in IranIl presidente americano Donald Trump ha detto che non invierà truppe di terra statunitensi in Iran. Iran, Trump non esclude invio truppe terra ma regime Teheran non demordeAncora missili su Teheran e Beirut, ancora attacchi nei paesi del Golfo, ancora morti, feriti, sfollati. Aggiornamenti e notizie su Iran Trump Non impiegherò truppe di... Iran, Trump: Non impiegherò truppe di terraNon impiegherò truppe di terra in Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale durante l’incontro con la premier giapponese, Sanae Takaichi. Se anche ... lapresse.it Trump incontra premier Takaichi: Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gasLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump incontra premier Takaichi: 'Ho detto a Netanyahu di non colpire petrolio e gas' ... tg24.sky.it