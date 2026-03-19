Iran Trump e la nuova frattura transatlantica | perché l’Europa deve scegliere il ruolo di potenza d’equilibrio

L’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato gli alleati europei per aver rifiutato un coinvolgimento militare in alcune operazioni. La sua posizione ha acceso una discussione sulle relazioni tra Washington e l’Europa, evidenziando tensioni legate alle decisioni di politica estera e alla presenza militare. Questa situazione contribuisce a una crescente frattura tra le due sponde dell’Atlantico.

di Domenico Esposito* Trump attacca gli alleati europei per il rifiuto di un coinvolgimento militare. Bruxelles insiste sulla via diplomatica. Non è più solo una divergenza tattica: è il segnale di una crisi strategica dell’Occidente e, insieme, l’emersione di una possibile dottrina europea fondata sull’equilibrio. Esistono momenti, nelle crisi internazionali, in cui i fatti iniziano a rivelare un disegno più profondo. È il punto in cui i bombardamenti, le dichiarazioni ufficiali, le pressioni diplomatiche e le divisioni tra alleati non parlano più soltanto dell’emergenza del giorno, ma del mutamento degli equilibri e della necessità di una visione più alta, capace di orientare la storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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