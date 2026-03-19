Iran primo jet Usa colpito | F-15 costretto a atterraggio d’emergenza

Un jet degli Stati Uniti è stato colpito dall'Iran in un incidente avvenuto durante il conflitto iniziato il 28 febbraio. Si tratta del primo aereo americano coinvolto in un attacco diretto e ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza. L’incidente si è verificato in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi.

(Adnkronos) – Il primo jet degli Stati Uniti colpito dall'Iran nella guerra in corso dal 28 febbraio. Un F-35 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in una base degli Usa in Medio Oriente dopo essere stato colpito – secondo le informazioni fornite alla Cnn da due fonti – dal fuoco iraniano. Il capitano Tim. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati “Spia rossa accesa”. Paura sul volo Easy Jet, costretto ad atterraggio d’emergenzaPaura a bordo di un volo easyJet, la tranquillità del viaggio si è trasformata lentamente in tensione. Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell’incidente in USAIl volo Delta 1067, un Boeing 737-900, era appena decollato dallo scalo internazionale di SavannahHilton Head intorno alle 18:45 di domenica 22... Tutto quello che riguarda Iran primo jet Usa colpito F 15... Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Voli fantasma e registrazioni false: così l'Iran aggira l'embargo e compra gli aerei all'estero (passando da San Marino); I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Guerra Iran, minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video: Apriremo nuovi fronti. Iran, attacco Usa imminente: decine tra jet e navi. Axios: «Sarà una guerra di settimane»Un attacco degli Stati Uniti contro l'Iran nelle prossime settimane. Ne è sicuro Axios, che cita un consigliere di Donald Trump. «Il presidente si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono ... ilmattino.it Iran, troppi missili e droni finiti a segno. Jet Usa a caccia degli arsenali e dei lanciatoriDiversi missili di Teheran hanno passato le difese israeliane dei Paesi del Golfo. Le scorte di munizioni saranno determinanti per il proseguo della guerra: le forze di Usa e Israele puntano ad azzera ... quotidiano.net Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/hormuz-l-italia-e-altri-5-paesi-l-iran-rispetti-diritto-internazionale-e-cessi-attacchi-AIRk6u2B #Hormuz #Iran #guerra #IlSole24Ore - facebook.com facebook #Iran, #Macron: questa escalation è sconsiderata x.com