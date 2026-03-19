Iran Pasdaran diffondono video | Ecco jet Usa colpito

I Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno diffuso un video che mostrerebbe un jet statunitense, un F-15, colpito in un'azione attribuita all'Iran. Il filmato, pubblicato sui canali ufficiali, non è stato verificato da fonti indipendenti e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull'evento o sul luogo dell'accaduto. La pubblicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi.

(Adnkronos) – I Guardiani della Rivoluzione diffondono un video, non verificato in maniera indipendente, che documenterebbe l'azione con cui l'Iran ha colpito un F-15 degli Stati Uniti. E' il primo caccia americano colpito dall'Iran nella guerra iniziata il 28 febbraio. Il jet è riuscito ad atterrare in una base degli Stati Uniti in Medio Oriente,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran, primo jet Usa colpito: F-15 costretto a atterraggio d’emergenza(Adnkronos) – Il primo jet degli Stati Uniti colpito dall'Iran nella guerra in corso dal 28 febbraio. Iran colpito, i pasdaran minacciano l’operazione “più feroce” contro Israele e Usa. Pahlavi ringrazia TrumpI pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato che lanceranno l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi... Una raccolta di contenuti su Iran Pasdaran diffondono video Ecco jet... Discussioni sull' argomento Pasdaran contro il Papa: Non ha condannato la strage della scuola; Iran, Caracciolo: Italia sta parlando con Teheran per sbloccare Hormuz; Netanyahu nel mirino dei Pasdaran; Iran gli Stati Uniti diffondono video degli attacchi contro l' isola di Kharg. Iran, Pasdaran diffondono video: Ecco jet Usa colpito(Adnkronos) - I Guardiani della Rivoluzione diffondono un video, non verificato in maniera indipendente, che documenterebbe l'azione con cui l'Iran ha colpito un F-15 degli Stati Uniti. E' il primo ca ... notizie.it Trump: «Non manderò truppe in Iran, ma se lo facessi non lo direi» - facebook.com facebook #Iran, #Macron: questa escalation è sconsiderata x.com