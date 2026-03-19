Iran Merz | Pronti a sicurezza rotte ma solo dopo stop guerra

Il cancelliere ha dichiarato che il paese è pronto a garantire la sicurezza delle rotte solo dopo la fine del conflitto armato. Ha specificato che l’impegno concreto sarà possibile soltanto quando le armi smetteranno di parlare. La dichiarazione si riferisce alla disponibilità di intervenire in modo efficace, ma solo in assenza di violenza attiva. La posizione è stata comunicata durante un intervento pubblico.

“Potremo impegnarci concretamente solo quando le armi taceranno “. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, spiegando che un eventuale coinvolgimento europeo nella sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz è subordinato alla fine delle ostilità. “Siamo già in stretto contatto non solo con Israele, ma anche con gli Stati del Golfo, che guardano alla Germania”, ha aggiunto, chiarendo il quadro dei partner coinvolti. “Allora potremo fare molto, fino anche alla riapertura delle rotte marittime e al loro mantenimento in sicurezza”, ha proseguito Merz, sottolineando tuttavia che “ non lo faremo mentre i combattimenti sono in corso “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Merz: "Pronti a sicurezza rotte ma solo dopo stop guerra" Articoli correlati Leggi anche: Iran, Araghchi: "Pronti a colloqui ma anche a guerra, basta minacce" Stop alla tassa aeroportuale al Ridolfi, la promessa di Ryanair: "Pronti a portare nuove rotte"“Una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per l'Emilia Romagna”. Tutto quello che riguarda Iran Merz Pronti a sicurezza rotte ma... Temi più discussi: Iran, Merz: Non abbiamo interesse in una guerra infinita; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Iran, pugno Usa su Teheran che minaccia Trump. Starmer sente Merz e Meloni su navi a Hormuz ma il caro energia divide l'Ue; Consiglio europeo in stallo, Meloni vede Merz: cambiare il sistema Ets. Iran, no di Londra e Berlino alle richieste Usa su Hormuz. Merz: Non è una guerra della Nato. Detriti di missile su una base italiana in Libano – LIVENel tardo pomeriggio di oggi, sulla base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti verosimilmente provoca ... affaritaliani.it Iran, Meloni accelera: asse con i partner UE e telefonata a Erdo?an. Il governo sfida la speculazione: Pronti a tassare gli extraprofittiMeloni accelera sui contatti internazionali mentre Tajani avverte sui tempi lunghi. Allerta massima per i rincari energetici ... affaritaliani.it #Iran, #Macron: questa escalation è sconsiderata x.com Iran, l'evacuazione di un centro commerciale sul mar Caspio - facebook.com facebook