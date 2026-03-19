L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra attacchi contro navi militari e centri di comando iraniani. Le immagini ritraggono operazioni di distruzione di obiettivi navali e strutture di comando a Teheran. La pubblicazione arriva in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli sui singoli eventi o sulle conseguenze immediate.

L‘esercito israeliano ha diffuso un video in cui di mostra gli attacchi contro navi militari e centri di comando iraniani. L’Idf ha dichiarato in un comunicato di aver colpito “infrastrutture chiave della Marina iraniana nel Mar Caspio“, tra cui navi lanciamissili e imbarcazioni di supporto, oltre a un centro di comando portuale delle forze navali iraniane e a infrastrutture centrali utilizzate per la riparazione delle navi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, l'Idf pubblica un video in cui distrugge navi militari e centri di comando di Teheran

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