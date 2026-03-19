Iran l' attacco al giacimento di South Pars | l' esplosione e le fiamme

Un attacco aereo ha colpito il giacimento di gas naturale South Pars, il più grande al mondo, situato in Iran. L'esplosione ha provocato un incendio che si è sviluppato sul sito, attirando l'attenzione internazionale. Nessuna informazione è stata ancora fornita su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Attacchi aerei hanno colpito il giacimento di gas naturale più grande del mondo, South Pars, in Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha messo in guardia da “conseguenze incontrollabili” che “potrebbero travolgere il mondo intero”. Il ministro della Difesa Israel Katz ha promesso altre sorprese. A Washington, il presidente Donald Trump ha affermato che Israele non attaccherà nuovamente South Pars, ma ha avvertito sui social media che se Teheran attacca ancora le infrastrutture energetiche del Qatar, gli Stati Uniti “distruggeranno completamente” l’intero giacimento iraniano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, l'attacco al giacimento di South Pars: l'esplosione e le fiamme Articoli correlati Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante... Iran, Trump: “Se attaccano ancora il Qatar distruggeremo il giacimento di South Pars”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South... US-Israel BOMB Iran’s Largest Gas Field BREAKING: South Pars Gas Field IN FLAMES After BIG ATTACK Aggiornamenti e contenuti dedicati a South Pars Temi più discussi: South Pars, attacco al patrimonio di un’intera nazione; Attacco al giacimento di South Pars: il petrolio Brent vola e l’Iran minaccia il Golfo; Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran; Tutte le minacce energetiche dell’Iran dopo l’attacco israeliano a South Pars. Gas, cosa cambia per l’Italia e l’Europa dopo l’attacco dell’Iran al QatarIn risposta al bombardamento israeliano sul giacimento di South Pars, l'Iran ha colpito di nuovo il complesso di Ras Laffan, in Qatar. startmag.it Iran, l'attacco al giacimento di South Pars: l'esplosione e le fiamme(LaPresse) Attacchi aerei hanno colpito il giacimento di gas naturale più grande del mondo, South Pars, in Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian ... stream24.ilsole24ore.com Donald Trump minaccia di "far saltare in aria" il giacimento di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar, la più grande riserva di gas naturale al mondo. In un post su Truth il presidente degli Stati Uniti afferma che Israele ha colpito "una porzione relativamente - facebook.com facebook Mercoledì Israele ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, poco dopo l’Iran ha colpito il complesso industriale di Ras Laffan, in Qatar, come ritorsione. x.com