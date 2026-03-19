Iran Joe Kent nel mirino dell’Fbi | indagine su diffusione informazioni riservate

L'Fbi ha avviato un'indagine su Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano, sospettato di aver diffuso informazioni riservate. Kent si è dimesso in passato per protestare contro le azioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. L'indagine riguarda la possibile divulgazione di dati sensibili e si concentra su questa vicenda.

(Adnkronos) – Per una possibile diffusione di informazioni riservate l'Fbi ha avviato un'indagine su Joe Kent, il direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano che si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele al'Iran. Lo conferma il New York Times, che cita due fonti informate dopo le notizie di Semafor. Secondo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Contenuti e approfondimenti su Joe Kent

Temi più discussi: Il 17 marzo 2026, Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center (NCTC), ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato. Ex soldato delle forze speciali e figura vicina a Donald Trump, Kent ha motivato la decisione con un duro atto d'accusa:; Joe Kent, il capo dell’antiterrorismo Usa che ha lasciato: L'Iran non era una minaccia; Si dimette Joe Kent, capo del centro anti-terrorismo Usa: Non posso sostenere la guerra in Iran; Si dimette Joe Kent, capo dell'antiterrorismo Usa: L'Iran non era una minaccia.

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Che le dimissioni del capo dell’Antiterrorismo Usa, Joe Kent, in dissenso sulla guerra in Iran, fosse la spia di un disagio più ampio, lo si è visto chiaramente nell’audizione al Senato della responsabile nazionale dell’intelligence di Donald Trump. Tulsi Gabbar - facebook.com facebook

Le dimissioni di Joe #Kent sono la prima vera crepa nell’Amministrazione #Trump e segnalano il malessere crescente nel mondo #MAGA per la guerra in #Iran. Ma se la crepa si trasformerà in una frattura è ancora tutto da vedere. #ISPIDailyFocus: ispionline.i x.com