Iran Italia e altri 5 Paesi | disponibili a piano per Hormuz

Nella giornata del 19 marzo, a Bruxelles, è stata annunciata la disponibilità di Iran, Italia e altri cinque Paesi a contribuire a un piano per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Le nazioni hanno espresso apprezzamento per gli sforzi in corso e hanno accolto con favore l’impegno delle parti coinvolte nella pianificazione preparatoria.

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – “Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto” di Hormuz e “accogliamo con favore l’impegno delle nazioni che si stanno impegnando nella pianificazione preparatoria”. E’ quanto affermano in una dichiarazione congiunta i leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone. “Condanniamo con la massima fermezza – si legge nella dichiarazione – i recenti attacchi dell’Iran contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, tra cui impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: “Contatti con altri paesi”(Adnkronos) – Donald Trump chiama all'appello gli altri paesi, sollecitati a mandare navi per spingere l'Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz. Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un pianoIl momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. Una raccolta di contenuti su Iran Italia e altri 5 Paesi disponibili... Temi più discussi: Il ruolo dell’Italia nella guerra all’Iran - Annalisa Camilli; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Il fact-checking di Meloni sull’Iran e il Consiglio europeo; Italia ed Europa non avvertite degli attacchi americani e israeliani contro l’Iran. Hormuz, l’Italia e altri 5 Paesi: «L’Iran rispetti il diritto internazionale e cessi gli attacchi»Meloni con i leader di Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone disponibili a tutti gli sforzi per garantire passaggio sicuro: minata libertà di navigazione garantita dalla Convenzione delle ... ilsole24ore.com Iran, Italia e altri 5 Paesi: disponibili a piano per HormuzBruxelles, 19 mar. (askanews) – Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz e accogliamo con favore l’im ... askanews.it “L’ #Iran terrorizza gli Stati Uniti da 47 anni, sono una minaccia e non hanno mai abbandonato le loro ambizioni nucleari”. Queste le parole di Pete #Hegseth, segretario della Guerra statunitense #news #skytg24 - facebook.com facebook #Iran, #Meloni: non sono vigliacca, pericoloso condannare #Usa senza certezze x.com