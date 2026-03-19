Iran il regime perde i pezzi e si rafforza | il paradosso della guerra di Trump

Da webmagazine24.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito più volte figure di rilievo del regime iraniano negli ultimi mesi. Le operazioni militari si sono concentrate su obiettivi considerati strategici e di sicurezza per i due paesi. Questi attacchi fanno parte di una serie di azioni che coinvolgono le forze statunitensi e israeliane, mentre il governo iraniano non ha ancora risposto ufficialmente.

(Adnkronos) – Stati Uniti e soprattutto Israele continuano a colpire esponenti di spicco del regime dell'Iran. Dopo Ali Larijani, vertice politico del paese, è stato ucciso ill ministro dell'Intelligence, Ismail Khatib, ritenuto una figura vicina alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Teheran perde i pezzi e li sostituisce, senza mostrare crepe apparenti. "Il regime resta intatto",. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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