Iran il regime perde i pezzi e si rafforza | il paradosso della guerra di Trump

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito più volte figure di rilievo del regime iraniano negli ultimi mesi. Le operazioni militari si sono concentrate su obiettivi considerati strategici e di sicurezza per i due paesi. Questi attacchi fanno parte di una serie di azioni che coinvolgono le forze statunitensi e israeliane, mentre il governo iraniano non ha ancora risposto ufficialmente.

(Adnkronos) – Stati Uniti e soprattutto Israele continuano a colpire esponenti di spicco del regime dell'Iran. Dopo Ali Larijani, vertice politico del paese, è stato ucciso ill ministro dell'Intelligence, Ismail Khatib, ritenuto una figura vicina alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Teheran perde i pezzi e li sostituisce, senza mostrare crepe apparenti. "Il regime resta intatto",. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran: la guerra rafforza il regime, non lo indebolisceIl 15 marzo 2026, alle ore 11:20, l’intellettuale iraniano Taghi Rahmani ha dichiarato che il regime di Teheran non crollerà nonostante le pressioni... Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regimeGli Stati Uniti sono determinati nel proseguire la guerra all’Iran, nonostante l’operazione comporti molti più rischi strategici che vantaggi tattici. Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra Contenuti utili per approfondire Iran il regime perde i pezzi e si... Temi più discussi: Iran. Perché senza truppe di terra non ci sarà il Regime change; Iran, guerra di Trump e paradosso. Teheran perde pezzi e diventa più forte; 18 Marzo: uccisi i capi del regime in Iran, Trump perde pezzi, guerra su tanti fronti; Iran, come cambia il regime. L’analista: Si è irrigidito, ora rischia di indebolirsi. Iran, l’illusione del controllo: Trump vince i raid ma perde la guerra strategica e il conflitto scivola verso l’ignotoTra trionfi aerei e scacchi politici: Teheran incendia il Golfo e trascina Washington nel buio di un conflitto senza fine ... affaritaliani.it L'obiettivo di Trump: un generale per l'IranCaro Aldo,le chiedo come giudica l’intervento di Usa e Israele in Iran, salverà un popolo oppresso da un regime crudele? corriere.it Iran, bombe sul più grande giacimento di gas al mondo. Tutte le conseguenze sui prezzi del carburante Link nei commenti - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran, a #Teheran i funerali di #Larijani e #Soleimani uccisi in un raid #18marzo #Israele #Hormuz #Trump #IranIsraelWar #IranWar #MedioOriente #Netanyahu #Khamenei #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com