Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato durante una conferenza stampa al Pentagono che chi ricopre ruoli di alto livello nell’IRGC o nei Basij svolge professioni che oggi nessuno desidererebbe, sottolineando che si tratta di lavori temporanei. La dichiarazione si inserisce in un contesto di analisi sulle condizioni e sulla percezione di queste posizioni in Iran.

Home > Video > Iran, Hegseth: "Essere leader dell'IRGC o dei Basij sono professioni che oggi non vorrebbe nessuno: sono lavori temporanei" Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha dichiarato, durante una conferenza stampa al Pentagono, che “l’ultimo lavoro che chiunque al mondo vorrebbe in questo momento è quello di alto dirigente dell’IRGC (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche) o dei Basij“. “Sono tutti lavori temporanei”, ha affermato ironicamente Hegseth, facendo riferimento alle recenti uccisioni di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rispettivamente alto funzionario della sicurezza dell’Iran e capo delle forze paramilitari Basij. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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