Ferrari ha deciso di interrompere temporaneamente alcune consegne via mare nell'area del Golfo, in risposta alla situazione di conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. La casa automobilistica ha comunicato di monitorare attentamente gli sviluppi nella regione e ha adottato questa misura per limitare rischi alle spedizioni. La sospensione riguarda specifiche spedizioni marittime, mentre non sono state indicate altre modifiche alle operazioni globali.

Ferrari sospende parte delle spedizioni nell'area del Golfo a causa del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. Ecco cosa sta succedendo davvero e perché il conflitto pesa anche sulle supercar Laguerra inIranarriva anche dove sembrava non potesse entrare: nel mondo delle supercar.Ferrariha deciso di mettere in pausa parte delle consegne in Medio Oriente, una delle aree più ricche e strategiche per il marchio. Non si tratta però di uno stop totale ma di una frenata significativa. Anche se pesante, la ragione è semplice:l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran ha reso instabili e potenzialmente pericolose le rotte commerciali del Golfo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Ferrari stop alle consegne via mare: ‘Seguiamo il conflitto con attenzione’

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