Iran e Ucraina il Consiglio europeo cerca risposte sulle guerre La spinta di Meloni | Azioni rapide su prezzi e migranti – La diretta

Oggi a Bruxelles si riuniscono i leader dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea per il Consiglio europeo di primavera, con l’obiettivo di discutere le situazioni in Iran e Ucraina. La riunione si concentra su come affrontare le questioni legate alle guerre in corso e alle sfide che ne derivano. Durante l’incontro, sono state avanzate richieste di azioni rapide su temi come i prezzi e la gestione dei flussi migratori.

I capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri dell’Ue si ritrovano oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo di primavera. Incombe sulle loro teste in primis la guerra in Iran, fuori controllo dopo che gli Ayatollah hanno reagito all’attacco Usa-Israele colpendo a ripetizione i Paesi del Golfo, e sino a Cipro (parte dell’Ue). Declinata la richiesta di Donald Trump di inviare navi da guerra nella regione per tenere aperto lo Stretto di Hormuz, i leader devono decidere come parare l’impatto della guerra. In primis quello sui prezzi dell’energia, che già schizzano. Ma anche la prospettiva di una destabilizzazione dell’intero Medio Oriente che può avere conseguenze anche in termini di flussi migratori. 🔗 Leggi su Open.online

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