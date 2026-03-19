Il ministro della Difesa ha affermato che il terrorismo rappresenta il problema principale, con centinaia di cellule dormienti sparse in diversi paesi. Ha sottolineato che al momento non si considera probabile un attacco diretto all’Italia da parte dell’Iran. La dichiarazione è arrivata in un contesto di attenzione internazionale sulla presenza di gruppi terroristici e sulla loro diffusione globale.

Attualmente, non si considerano attacchi diretti all’Italiada parte dell’Iran, mala vera preoccupazione riguarda il terrorismo. Questo è quanto dichiarato dalministro della Difesa,Guido Crosetto, durante un intervento aRtl 102.5. Si stima che esistanocentinaia di cellule dormienti iranianesparse in tutto il mondo, composte da individui pronti ad essere attivati percompiere atti terroristici, inclusi quellisuicidi. Questa situazione non è nuova:tali cellule sono operative da anni e distribuite su scala globale. Iran, Crosetto: “L’intento di Teheran è quello di destabilizzare l’intera regione del Golfo, provocando conseguenze su scala globale“ Le cellule terroristiche dell’Iran rappresentano laprincipale minacciainterna per i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Crosetto: ‘Il terrorismo è il vero problema, centinaia di cellule dormienti diffuse nel mondo’

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L'allarme del Ministro Crosetto sulla guerra in Iran: "Rischio terrorismo concreto: ci sono centinaia di cellule dormienti" Leggi le sue dichiarazioni integrali QUI https://qds.it/iran-allarme-crosetto-rischio-terrorismo-centinaia-di-cellule-dormienti/ #QDS #QdSNotizi - facebook.com facebook