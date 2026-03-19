Durante un evento all’Università Statale di Milano, il presidente del Movimento 5 Stelle ha commentato la possibilità di una missione italiana nello Stretto di Hormuz, affermando che l’Italia non può intervenire a rimediare in caso di attacco di Trump. Ha inoltre parlato della situazione nel Medioriente, senza approfondire ulteriori dettagli o analisi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’ Università Statale di Milano, ha rilasciato anche alcuni commenti sulla situazione relativa alla guerra in Medioriente. “Ormai siamo arrivati al livello che le informazioni noi ce l’abbiamo o da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci viene detto che l’ Italia parteciperebbe a questa missione per la riapertura dello Stretto di Hormuz: diciamo assolutamente no”, ha dichiarato Conte. “ Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali. Trump risolva il problema, non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Conte: "Italia in missione Hormuz? Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump"

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Iran, Conte: Italia in missione Hormuz Non possiamo rimediare noi ad attacco Trump

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