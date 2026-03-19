Iran Conte | assolutamente no a missione Hormuz tocca a Trump rimediare

Il ministro italiano ha dichiarato che l’Italia non prenderà parte a una missione nell’area di Hormuz. Ha precisato che la responsabilità di intervenire spetta agli Stati Uniti e che per ora il nostro paese non intende contribuire. La posizione è stata espressa durante una conferenza stampa a Milano, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alla decisione.

Milano, 19 mar. (askanews) – “Diciamo assolutamente no” alla partecipazione dell’Italia ad una missione per garantire la navigabilità dello Stretto di Hormuz: “Trump ha creato questa instabilità, ha fatto questi attacchi illegali, Trump risolva il problema: non chieda a noi di mandare i nostri uomini, le nostre navi, i nostri mezzi”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla Università Statale di Milano per un evento a favore del No al referendum. “Ormai siamo arrivati al livello che le informazioni noi ce l’abbiamo o da Washington o in questo caso da Londra. Da Londra ci vien detto che l’Italia parteciperebbe a questa missione: diciamo assolutamente no”, ha spiegato Conte, per il quale “l’Italia deve battersi per uno sforzo diplomatico, per ristabilire assolutamente l’ordine, anche internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Iran, Conte: "Non ci sono gli estremi per una missione nello Stretto di Hormuz"“Abbiamo un governo che purtroppo in politica estera aspetta le decisioni che arrivano da Washington e poi si genuflette”. Leggi anche: Iran, Meloni: missione a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco Approfondimenti e contenuti su Iran Conte assolutamente no a missione... Temi più discussi: Iran, Conte: Non ci sono gli estremi per una missione nello Stretto di Hormuz; Crisi Golfo, Conte: Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran – Il video; Iran, Conte: attacco illegittimo, Italia non mandi navi e non dia basi; Referendum giustizia, Conte: Meloni racconta frottole, vogliono surclassare la magistratura. Iran, Conte: assolutamente no a missione Hormuz, tocca a Trump rimediareMilano, 19 mar. (askanews) – Diciamo assolutamente no alla partecipazione dell’Italia ad una missione ... msn.com Crisi Golfo, Conte: Il Governo non deve lasciarsi trascinare in azioni militari in Iran(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2026 Questo Governo è immobile. Ha aumentato le accise sul carburante e poi, di fatto, adesso anche con la guerra non fa nulla, nessun provvedimento contro il caro carb ... quotidiano.net I Guardiani della Rivoluzione diffondono un video, non verificato in maniera indipendente, che documenterebbe l’azione con cui l’Iran ha colpito un F-15 degli Stati Uniti. E’ il primo caccia americano colpito dall’Iran nella guerra iniziata il 28 febbraio. Il jet è riu - facebook.com facebook Italia tra i “volenterosi” per lo Stretto di #Hormuz, minacce dall’ #Iran x.com