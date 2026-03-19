Iran attacchi agli impianti di greggio e gas | il maxi incendio alla raffineria di Asaluyeh

Un incendio si è sviluppato in una raffineria di petrolio a Asaluyeh, nella provincia di Bushehr, in Iran. Il rogo è stato causato da un attacco statunitense-israeliano e un filmato pubblicato sui social mostra le fiamme all’interno dell’impianto. L’incidente ha attirato l’attenzione sull’evento che ha coinvolto impianti di greggio e gas nella regione.

Un filmato pubblicato sui social media mostra l’incendio in una raffineria di petrolio ad Asaluyeh, nella provincia meridionale di Bushehr, in Iran, in seguito all’attacco statunitense-israeliano delle scorse ore. “Una parte degli impianti petroliferi e del gas di South Pars e di Asaluyeh è stata presa di mira dal nemico sionista-americano”, ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Mizan. La destra avanza in Colombia: i suoi motori? Consumismo e ‘beneficios mutuos’ Sulla Libia c’è uno scontro geopolitico in atto ogni mattina. Le protagoniste? Mia zia e la sua vicina Sono questi gli alleati? Ancora una volta abbiamo fatto la parte dei ciuchi Trump chiama gli ‘alleati’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, attacchi agli impianti di greggio e gas: il maxi incendio alla raffineria di Asaluyeh Articoli correlati Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Macron: escalation sconsiderata, stop agli attacchi | Su il greggio«Potremo contribuire» a Hormuz «solo quando taceranno le armi»: «a quel punto potremo fare molto per riaprire e mantenere le rotte marittime, ma lo... Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani”Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Approfondimenti e contenuti su Iran attacchi agli impianti di greggio... Temi più discussi: USA preoccupati per gli attacchi di Israele agli impianti petroliferi iraniani; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Teheran attacca impianto di gas in Qatar: l’ira di Trump; Guerra Iran, escalation sull’energia: attacchi agli impianti nel Golfo e mercati in allarme. 'Trump non vuole altri attacchi agli impianti energetici iraniani'Donald Trump non vuole altri attacchi ai siti e agli impianti energetici iraniani. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente era stato informato in anticip ... ansa.it Trump insegue ancora l’alleato Israele: Non sapevo che avrebbe attaccato gli impianti iraniani di South ParsIl presidente USA nega il coinvolgimento nell'attacco agli impianti di South Pars, ma fonti giornalistiche raccontano una storia diversa ... ilfattoquotidiano.it Iran, il capo del Pentagono Pete Hegseth: "La fine della guerra Deciderà Trump, ma siamo sulla buona strada" - facebook.com facebook #Iran, #Meloni: non sono vigliacca, pericoloso condannare #Usa senza certezze x.com