Iran Araghchi | Paesi che agiranno per Hormuz saranno considerati complici dell’aggressione
Un funzionario iraniano ha dichiarato che gli alleati degli Stati Uniti che supporteranno Washington in un’eventuale operazione per riaprire lo Stretto di Hormuz saranno considerati complici di crimini di guerra. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti riguardo alla sicurezza strategica della regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di alta attenzione internazionale sulla questione.
Gli alleati degli Stati Uniti che dovessero sostenere Washington in un’eventuale operazione volta a riaprire lo Stretto di Hormuz potrebbero essere considerati “complici” di crimini di guerra. È la posizione espressa dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che torna ad alzare il livello dello scontro diplomatico in una fase già estremamente delicata sul piano internazionale. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, qualsiasi Paese che decidesse di partecipare a un intervento per forzare il blocco imposto dall’Iran si renderebbe corresponsabile di un’aggressione militare e delle sue conseguenze. Una presa di posizione netta, che mira a scoraggiare il coinvolgimento di attori terzi e a ribadire la linea dura della Repubblica islamica sul controllo di uno snodo strategico per il traffico energetico globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
Leggi anche: Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. E Araghchi minaccia: «Saranno considerati complici» | Borse giù
L’Italia e altri 5 Paesi “pronti a contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz”. L’Iran replica: “Chi aiuta gli Usa sarà complice dell’aggressione”Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone sono pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello...
Contenuti utili per approfondire Iran Araghchi Paesi che agiranno per...
Temi più discussi: ***Iran: Araghchi, altri Paesi evitino azioni che possano ampliare conflitto; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Esmeil Bghaei: Hanno ucciso il nostro leader supremo, pensavate che saremmo rimasti inerti?; Iran, la guerra breve non sembra essere un’opzione reale.
Iran: Araghchi attacca Macron | Condanna noi ma non si è mai pronunciato contro Israele, è triste…Araghchi attacca Macron: per il Ministro degli Esteri iraniano, la condanna del Presidente francese è una triste presa di posizione ... ilsussidiario.net
***Iran: Araghchi, altri Paesi evitino azioni che possano ampliare conflitto(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo ... ilsole24ore.com
“L’ #Iran terrorizza gli Stati Uniti da 47 anni, sono una minaccia e non hanno mai abbandonato le loro ambizioni nucleari”. Queste le parole di Pete #Hegseth, segretario della Guerra statunitense #news #skytg24 - facebook.com facebook
Gli effetti della guerra in Iran sull'Europa: vertice Ue tra prezzi e divisioni x.com