Iran Araghchi | Paesi che agiranno per Hormuz saranno considerati complici dell’aggressione

Un funzionario iraniano ha dichiarato che gli alleati degli Stati Uniti che supporteranno Washington in un’eventuale operazione per riaprire lo Stretto di Hormuz saranno considerati complici di crimini di guerra. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti riguardo alla sicurezza strategica della regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di alta attenzione internazionale sulla questione.