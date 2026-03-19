Iran Araghchi | Paesi che agiranno per Hormuz saranno considerati complici dell’aggressione

Da lapresse.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario iraniano ha dichiarato che gli alleati degli Stati Uniti che supporteranno Washington in un’eventuale operazione per riaprire lo Stretto di Hormuz saranno considerati complici di crimini di guerra. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti riguardo alla sicurezza strategica della regione. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di alta attenzione internazionale sulla questione.

Gli alleati degli Stati Uniti che dovessero sostenere Washington in un’eventuale operazione volta a riaprire lo Stretto di Hormuz potrebbero essere considerati “complici” di crimini di guerra. È la posizione espressa dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che torna ad alzare il livello dello scontro diplomatico in una fase già estremamente delicata sul piano internazionale. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, qualsiasi Paese che decidesse di partecipare a un intervento per forzare il blocco imposto dall’Iran si renderebbe corresponsabile di un’aggressione militare e delle sue conseguenze. Una presa di posizione netta, che mira a scoraggiare il coinvolgimento di attori terzi e a ribadire la linea dura della Repubblica islamica sul controllo di uno snodo strategico per il traffico energetico globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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