Iran animali domestici e i proprietari evacuati con un volo speciale | l’iniziativa della Grecia

In seguito allo scoppio della guerra tra Usa, Israele e Iran, decine di cani e gatti sono stati evacuati insieme ai loro proprietari da zone colpite. Un volo speciale partito dal Medio Oriente ha portato gli animali domestici e i loro proprietari ad Atene. L’operazione ha coinvolto cittadini greci e i loro animali rimasti intrappolati nella regione.

Decine di cani e gatti sono arrivati ad Atene insieme ai loro proprietari a bordo di un volo speciale di evacuazione per i cittadini greci con animali domestici rimasti intrappolati in Medioriente dopo lo scoppio della guerra tra Usa, Israele e Iran. Il volo organizzato dal governo di Atene, operato da Aegean, partito da Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ha trasportato 45 animali domestici e 101 persone. I passeggeri hanno detto di non voler partire senza i loro animali, ma avevano faticato a trovare voli di evacuazione che accettassero animali. “Gli animali non sono bagagli, fanno parte della famiglia,” ha dichiarato Nikos Chrysakis, Segretario speciale del ministero dell’Interno greco per la Protezione degli Animali da Compagnia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, animali domestici e i proprietari evacuati con un volo speciale: l’iniziativa della Grecia Articoli correlati Arlo sconti per animali domestici con nuovi modelli e offerte fino al 37%in vista delle festività, la sicurezza domestica assume un ruolo chiave: con l’aumento degli spostamenti e delle visite, cresce anche il rischio di... Festa di Sant’Antonio Abate, sul sagrato della chiesa la tradizionale benedizione degli animali domesticiSabato la parrocchia di Ravaldino, in corso Diaz, ha celebrato la festa solenne di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. Tutti gli aggiornamenti su Iran animali domestici e i proprietari... Temi più discussi: Medio Oriente, in fuga dalla guerra, ma senza gli animali domestici: è emergenza abbandoni; Migliaia di animali domestici abbandonati nella fuga dagli Emirati; Guerra Iran, LNDC Animal Protection chiede misure straordinarie per il rientro degli animali; Tgcom24: In fuga dagli Emirati sotto attacco abbandonando cani e gatti: il lavoro dei volontari Video. Guerra e fuga dal Golfo: centinaia di animali domestici abbandonati a DubaiMigliaia di animali domestici vengono lasciati a Dubai mentre i proprietari lasciano il Medio Oriente a causa del conflitto. blogsicilia.it Gli stranieri in fuga da Dubai abbandonano cani e gatti e ne chiedono l'eutanasiaCon l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente e dopo i missili e droni lanciati dall’Iran verso diversi Paesi del Golfo — alcuni dei quali intercettati dalle difese aeree sopra Dubai, con frammenti ... ilfattoquotidiano.it Iran e Golfo: missili sul gas Israele continua la strategia degli assassinii mirati @liberobatt, @Corriere x.com Iran, gli impianti di South Pars nel mirino dell’aviazione israeliana, volano le quotazioni del greggio. Il Qatar: “Raid pericoloso e irresponsabile”. Ucciso anche il ministro dell’intelligence Khatib. Khamenei: “Crimine di guerra che non resterà impunito” Leggi - facebook.com facebook