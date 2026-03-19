Investita a Tavola | bimba di 5 anni grave al Meyer

Una bambina di cinque anni è stata investita da un’automobile in via Braga, a Tavola, e si trova in condizioni gravi all’ospedale Meyer. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Una bambina di cinque anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’automobile in via Braga, a Tavola. La piccola è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il suo stato clinico è stabile ma rimane critico. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la fanciulla ha improvvisamente varcato il marciapiede entrando sulla carreggiata. Il conducente, un uomo di 42 anni alla guida di una BMW, è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno catturato l’istante preciso dello scontro, fornendo alle forze dell’ordine elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Investita a Tavola: bimba di 5 anni grave al Meyer Articoli correlati Leggi anche: Travolta bimba di 5 anni. È gravissima al Meyer Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all'asilo: salvata al MeyerLucca, 10 gennaio 2026 – Paura e spavento due giorni fa per una bimba nata nel 2024 che aveva ingerito incidentalmente la pila di un giocattolo... News - Prato, bimba di 5 anni investita a Tavola. Una tragedia sfiorata che ci obbliga a… 15/3/2026 Contenuti utili per approfondire Investita a Tavola bimba di 5 anni... Temi più discussi: Bimba di 5 anni investita a Tavola: soccorsa in codice rosso dal Pegaso; Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa: travolta da un’auto, è gravissima; Prato, bambina di 5 anni investita da un'auto: è grave; Migliorano le condizioni della bambina investita. Bimba di 5 anni travolta da un'auto a Prato: la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madreTragedia a Prato: bambina di 5 anni travolta da un’auto dopo essere sfuggita alla madre, ricoverata in condizioni critiche. notizie.it Grave incidente: bimba di 5 anni travolta da un’auto dopo essersi allontanata dalla madreUn grave incidente a Tavola, Prato, ha coinvolto una bambina di 5 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono in fase di stabilizza ... bigodino.it Tragico incidente stradale ad Angri dove una donna di 40 anni, una insegnante del posto, è morta dopo esser stata investita lungo via Nazionale. In base alle prime informazioni emerse la donna sarebbe stata travolta da un'automobile e poi da un secondo ve - facebook.com facebook Sfugge al controllo della madre e viene investita dada un'auto: grave bambina di 5 anni x.com