Investigatrice individua e informa una bimba vittima di abusi riconoscendo la divisa della scuola in un video

Un’ investigatrice della Internet Watch Foundation nel Regno Unito ha scoperto una bambina vittima di abusi dopo aver riconosciuto la divisa scolastica in alcuni video. La scoperta è avvenuta attraverso l’analisi di filmati online, dove è stata individuata la presenza della ragazza e la sua uniforme. La scoperta ha portato all’informazione delle autorità competenti sulla situazione.

Una investigatrice della Internet Watch Foundation, nel Regno Unito, ha individuato una vittima di violenza sessuale riconoscendo la divisa della sua scuola in alcuni filmati. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva solo 13 anni, non sapeva della diffusione del materiale pedopornografico che le era stato estorto da un uomo che l'aveva adescata online. La vittima è stata informata e aiutata a sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cinque anni per abusi su una bimba, Bordonali: "Pena inadeguata, ferisce la dignità della vittima"Dura presa di posizione della parlamentare della Lega Simona Bordonali dopo la sentenza che ha condannato a cinque anni di reclusione l'autore degli... Tenta di rapire una bimba, il video choc: follia in Italia, la reazione della madreÈ successo tutto in un attimo, in pieno giorno, tra le borse della spesa e la normalità di una domenica qualsiasi.