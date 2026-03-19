Insostituibile Rabiot L' asso nella manica del gruppo rossonero

Nel match tra Milan e Cremonese a San Siro, Rabiot non era presente in campo, anche se aveva già esordito con la squadra. La sua assenza ha attirato l'attenzione, considerando il suo ruolo chiave nel gruppo rossonero. Rabiot è considerato un elemento insostituibile, e la sua presenza è stata molto attesa nelle partite successive.

Primo indizio: all'esordio del Milan con la Cremonese a San Siro, assente giustificato (era ancora tesserato con il Marsiglia); secondo indizio: assente per squalifica (due gialli collezionati nella stessa partita, Pisa, a fine partita) contro il Parma a San Siro, seconda sconfitta domestica rimediata; terzo indizio: assente per squalifica a Roma contro la Lazio in campionato. Se i tradizionali tre indizi formulano una prova, ecco la prova regina dell'insostituibilità di Rabiot accentuata tra l'altro da una mini serie di pareggi (all'epoca dell'infortunio rimediato in Nazionale) ottenuti nel frattempo. Con una sola eccezione: la sconfitta, sempre con la Lazio, questa volta in coppa Italia (allora fu risparmiato Modric entrato solo nei minuti finali) con il francese in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Insostituibile Rabiot. L'asso nella manica del gruppo rossonero Articoli correlati Viterbo città del Conclave, Alessandro Barbero asso nella manica per il lancio del brandViterbo “Città del Conclave”, se la strategia è quella giusta, allora alla città serve una voce capace di trasformare la storia in un evento di massa. Torino Cagliari, Baroni cambia attacco? Le mosse del tecnico e l’asso nella manicaCalciomercato Inter, sfuma quel clamoroso ritorno? Il tecnico svela: «C’è agitazione, ma resterà qui con noi» Mandas via dalla Lazio? Il portiere è...