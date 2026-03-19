Una guerra tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran è iniziata da circa due settimane. Le prime azioni militari sono state condotte in modo rapido e intenso, segnando un’escalation nel conflitto in Medio Oriente. Le notizie provenienti dai fronti di guerra indicano un susseguirsi di attacchi e risposte, senza ancora una chiara evoluzione sul fronte diplomatico. La situazione rimane in continua evoluzione e sotto stretto monitoraggio.

La guerra scatenata da Israele e Usa contro l’Iran, per quanto terribile, è ancora così giovane (un paio di settimane) da permetterci di ricordare che cosa si diceva durante i primi attacchi. Nei c0mmenti della prima ora questa guerra doveva essere un colpo tremendo per la Russia e per la Cina, tra i grandi Paesi di certo quelli più vicini al regime degli ayatollah. Ma sono passate appena due settimane e il discorso pubblico ha già rovesciato i termini. Tutti a imprecare perché, con il blocco dello Stretto di Hormuz e l’aumento dei prezzi di gas (+ 60%) e petrolio (+ 40%), la Russia sta guadagnando un sacco di soldi, con cui ovviamente rifinanzia la guerra contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideRussia – Anche sulla guerra all’Iran è “contrordine compagni”

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