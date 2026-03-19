Ingiunzione di multe pagate | Rivolgetevi alla Locale

Tra febbraio e agosto di tre anni fa, un’agenzia incaricata ha emesso migliaia di multe. Coloro che hanno pagato le sanzioni possono rivolgersi alla polizia locale per eventuali chiarimenti o richieste di assistenza. Durante quel periodo, l’organismo ha operato regolarmente, applicando le sanzioni previste dalla legge e inviando le ingiunzioni di pagamento ai cittadini interessati.

Nell’arco dei pochi mesi in cui rimase attivo, tra il febbraio e l’agosto di tre anni fa, elevò migliaia di multe. Perché l’ autovelox posizionato lungo il tratto urbano della Provinciale 183, ora rimosso, costringeva gli automobilisti a percorrere un lungo tratto rettilineo senza superare i 50 chilometri orari anziché i 70 come avviene su quella tipologia di strade. Il risultato sono state migliaia di multe, con utenti della strada che se ne sono viste elevare anche una decina nello stesso giorno. Un flusso che ha portato circa un milione nelle casse del Comune e altrettanti soldi in quelle della Provincia e che ha scatenato i ricorsi. Numerosi e spesso favorevoli ai ricorrenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ingiunzione di multe pagate: "Rivolgetevi alla Locale" Articoli correlati Leggi anche: Imu e multe non pagate in cinque anni: il Comune di Bergamo deve riscuotere 34 milioni Leggi anche: Rottamazione cartelle comunali: Imu, Tari e multe non pagate, ecco come funziona Tutti gli aggiornamenti su Ingiunzione di multe pagate Rivolgetevi... Temi più discussi: Ingiunzione di multe pagate: Rivolgetevi alla Locale; Autovelox di Gambolò, arrivano le lettere di ingiunzione a chi non ha pagato le multe. L'opposizione: Molti cittadini dicono di non aver ricevuto i verbali; Partono gli avvisi delle multe non pagate: Macerata, il Comune deve incassare 107mila euro. Napoli, multe già pagate ma arriva anche anche l'ingiunzione: il Comune deve restituire 50mila euroMulte già pagate, ma arriva l'ingiunzione di pagamento, accade a Napoli. E accade pure che le persone, per evitare problemi, pagano anche una seconda volta, però poi pretendono il risarcimento. Così ... ilmattino.it Partono gli avvisi delle multe non pagate: Macerata, il Comune deve incassare 107mila euroMACERATA Sono circa quattrocento gli avvisi di riscossione coattiva in partenza al domicilio degli automobilisti che non hanno pagato quanto richiesto ... msn.com La bagarre dall'ottobre 2020 quando in Comune si è firmata l'ingiunzione di pagamento: dopo quasi sei anni chiusa la vicenda - facebook.com facebook Hai provato ad avviare un Ordine Europeo di Ingiunzione di Pagamento per ottenere un Titolo Esecutivo Europeo, ma hai rinunciato perché la procedura è troppo farraginosa #Adiconsum è partner del progetto europeo DEUCE-Digitising EU Uncontested x.com