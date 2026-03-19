Inghilterra missione Europa fallita? Solo 2 squadre su 6 hanno passato il turno

In Inghilterra, sei squadre avevano raggiunto gli ottavi di finale della Champions League, ma ora solo due sono arrivate ai quarti. La competizione europea vede poche formazioni inglesi ancora in corsa, segnando un calo rispetto alle aspettative iniziali. La fase a eliminazione diretta sta evidenziando un rallentamento per le squadre britanniche rispetto alle passate stagioni.

Roma, 19 marzo 2026 – Da sei squadre agli ottavi a solo due ai quarti di finale: se la Champions League sembrava di dominio della Premier, la “Missione Europa” del calcio inglese ha subito un ridimensionamento significativo. Soltanto il Liverpool e l'Arsena l, infatti, giocheranno il prossimo turno di Champions, Chelsea, Manchester City, Newcastle e Tottenham sono già fuori. I reds, dopo aver chiuso al terzo posto nella fase campionato, hanno eliminato il Galatasaray, rimontando con un netto 4-0 la sconfitta per 1-0 rimediata in Turchia. Prima Szoboszlai, poi Ekitke, quindi Gravenberch e infine Salah: in soli 62 minuti Slot e i suoi hanno chiuso la pratica e spazzato via tutti i dubbi, ma ora se la dovranno vedere contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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