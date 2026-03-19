Infortunio Tonali parla Gravina | Ho sentito il giocatore e un allarme c’è ma è di livello moderato Gli esami…

Il presidente della FIGC ha riferito di aver contattato il giocatore coinvolto nell'infortunio e ha confermato che c'è un segnale di allarme, anche se di intensità moderata. Ha aggiunto che sono stati effettuati gli esami medici necessari per valutare le condizioni. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sui dettagli dell'infortunio o sui tempi di recupero.

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