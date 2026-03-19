Il centrocampista francese torna in gruppo dopo un infortunio e si allena con la squadra in vista della prossima partita di campionato. La sua presenza potrebbe essere valutata per la sfida contro il Sassuolo. L’atleta ha superato il problema fisico che lo aveva costretto a rimanere fuori negli ultimi giorni. La squadra si prepara ora alla partita con un’attenzione particolare alle condizioni del giocatore.

Infortunio Thuram, il centrocampista francese stringe i denti e supera il problema fisico tornando in gruppo per la delicata sfida in campionato. La Juventus tira un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni. Arrivano segnali estremamente positivi dalla Continassa sulle condizioni di Khephren Thuram. Il mediano ha smaltito il fastidio alla caviglia accusato nei giorni scorsi. Il transalpino avverte ancora un po’ di dolore, ma lo staff ha stabilito che l’allarme è rientrato. Come anticipato nella giornata di ieri da il ragazzo tornerà oggi a lavorare con il gruppo. Infortunio Thuram, le strategie verso la gara Come riportato dalla Gazzetta, la situazione è sotto il controllo dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, ottime notizie dalla Continassa: il francese da oggi di nuovo in gruppo cosa filtra per il Sassuolo

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