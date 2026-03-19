Noa Lang ha subito un infortunio al dito durante una partita di Champions League e si è sottoposto a un’operazione. La serata si è rivelata difficile per il giocatore, che ha avuto problemi durante l’incontro contro il Liverpool. Al momento non sono stati forniti dettagli su quando potrà tornare in campo.

Serata complicata per Noa Lang in Champions League. L’attaccante, attualmente in forza al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, ha riportato un serio infortunio durante la sfida contro il Liverpool, che lo costringerà a finire sotto i ferri. Il club turco ha comunicato ufficialmente l’entità del problema e la necessità di un intervento chirurgico imminente: “Durante il secondo tempo, il nostro calciatore Noa Lang ha subito un infortunio che ha provocato un profondo taglio al pollice destro. Dopo la partita, è previsto che a Liverpool, nelle prossime ore, venga sottoposto a un intervento chirurgico con la partecipazione del nostro staff medico”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortunio Noa Lang: operazione al dito dopo Liverpool

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