Infortunio Noa Lang le condizioni del calciatore dopo l’infortunio di ieri sera

Noa Lang ha subito un grave infortunio durante la partita tra Liverpool e Galatasaray e nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state valutate dai medici che si occupano del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sul recupero previsto.

Noa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio rimediato durante Liverpool-Galatasaray. L’esterno offensivo, ex Napoli, è finito violentemente contro i cartelloni pubblicitari di Anfield, in un impatto che ha subito fatto gelare il pubblico presente allo stadio. Lo scontro è stato durissimo: Lang ha riportato un taglio netto del pollice della mano destra, una ferita grave che ha richiesto un immediato trasporto in ospedale. Fin dai primi istanti si era capito che la situazione fosse seria, con lo staff medico intervenuto d’urgenza in campo. L’operazione, avvenuta nella notte, è servita a limitare i danni e a tentare di ricostruire la parte lesionata. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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