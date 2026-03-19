Infantino parla chiaro | La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici Speriamo in uno spirito di fair play e rispetto reciproco

Il presidente della FIFA ha dichiarato che l'organizzazione non ha il compito di risolvere i conflitti geopolitici, sottolineando invece la speranza che si possa favorire uno spirito di fair play e rispetto reciproco tra le parti coinvolte. La sua affermazione arriva in un momento in cui si discute di come lo sport possa contribuire a promuovere valori positivi, pur riconoscendo i limiti delle competenze dell'ente.

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