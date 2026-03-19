ineos passione da condividere da padre in figlio

Per la festa del papà, Ineos offre un corso off-road gratuito per due persone con l’acquisto di un Grenadier SW o Quartermaster. L’iniziativa coinvolge clienti e loro figli, promuovendo la passione per l’avventura. La promozione è valida fino a una data specifica e si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza all’aria aperta. L’offerta si può richiedere presso i punti vendita autorizzati.

«Papà, mi insegni?». «Papà, mi fai vedere come si fa?». Quante volte i nostri figli ci hanno posto queste domande. E allora giù a spiegarli come bisogna fare una determinata cosa e pure come non farla. Momenti di condivisione che, solitamente, diventano sempre più rari mentre i nostri figli crescono. «Il tuo Michele è già grande», mi diceva un amico il giorno dopo che era nato il mio primogenito. Ed è davvero così. Ieri, o quasi, ha aperto per la prima volta gli occhi. Oggi, invece, va già in bicicletta e chiede di poter star dietro in moto. «Va bene, ma solo col casco e nel piazzale di casa». Un domani chiederà dell’auto. Una passione che potrà portare avanti o meno. 🔗 Leggi su Laverita.info

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