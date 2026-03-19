La Cassazione con la sentenza 173962025 ha stabilito i criteri in cui i cittadini non sono tenuti a restituire somme percepite indebitamente dall’INPS. La decisione riguarda le situazioni in cui non si applica l’obbligo di restituzione nel settore previdenziale e assistenziale, analizzando i requisiti e le condizioni che tutelano l’affidamento degli aventi diritto. La sentenza chiarisce i limiti e le modalità di applicazione delle norme in materia.

Scopri diritti, requisiti e tutela dell’affidamento. Nel diritto previdenziale e assistenziale, uno dei temi più delicati riguarda la restituzione delle somme percepite indebitamente da parte dei cittadini. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17396 del 2025 offre un chiarimento particolarmente rilevante, ribadendo un principio centrale: la tutela dell’affidamento del beneficiario in buona fede. Si tratta di una pronuncia che rafforza la posizione del cittadino nei confronti dell’amministrazione, in particolare nei casi in cui l’errore sia imputabile esclusivamente all’ente erogatore, come l’INPS. Cos’è l’indebito assistenziale.... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Indebito assistenziale INPS: la Cassazione 17396/2025 stabilisce quando non bisogna restituire le somme

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