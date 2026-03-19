Incidente in autostrada traffico in tilt e coda chilometrica | la situazione

Questa mattina, sull’autostrada A10 in direzione Genova, si è verificato un incidente che ha provocato lunghe code e rallentamenti improvvisi. La situazione ha causato disagi significativi per i veicoli in transito, con il traffico che si è accumulato creando una coda chilometrica. La circolazione è rimasta rallentata per diverse ore, influenzando i spostamenti di molti automobilisti.

Un giovedì mattina già complicato per chi viaggia in Liguria: sull’autostrada A10, in direzione Genova, si sono formate lunghe code e rallentamenti imprevisti che hanno messo alla prova la pazienza degli automobilisti. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi percorre abitualmente quel tratto, rendendo evidente quanto anche piccoli incidenti possano avere effetti immediati sul traffico. Incidente A10, traffico in tilt. L’episodio si è verificato intorno alle 8:45, tra il bivio A10A26 e Pegli. Secondo le prime informazioni, non risultano feriti, ma il traffico ha subito ripercussioni importanti: sul posto si è formata una coda di circa 4 km, che sta progressivamente riassorbendo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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